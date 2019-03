Un poble catalanitza oficialment els senyals d'«Stop» i patenta el «Pareu»

Els conductors que circulen pel municipi de Torrelameu (la Noguera) ja no s'aturaran més davant d'una senyal d'Stop. El motiu, el canvi d'aquests indicadors, que a partir d'ara es podran llegir en català: "Pareu".



L'alcalde de la localitat, Carles Comes, explica a aquest diari que el Departament d'Indústria ha avalat el canvi i ha donat la patent per fabricar aquestes noves senyalitzacions, que es començaran a col·locar el proper dissabte en el marc de la sisena Fira de la República.



Comes va iniciar els tràmits per patentar aquesta senyalització i no descarta que aquesta nova iconografia circulatòria, que té les mateixes formes i mides que l'«Stop» tradicional, pugui "exportar-se" a altres municipis. El municipi canviarà les primeres quatre indicacions aquest cap de setmana, i es preveu que en els propers dies es vagin suplint tots els 27 que hi ha al terme municipal.