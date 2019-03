Miguel Bosé perd els papers amb l'independentisme i les pseudociències

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 2 de març de 2019

Hi ha vegades que hom perd els papers del tot. És el que li ha passat al cantant Miguel Bosé on ha barrejat Pedro Sánchez, les eleccions del 28-A, l'independentisme i les pseudociències.Bosé, a través de Twitter, ha explotat contra la iniciativa del Ministeri espanyol de Sanitat que ha fet pública una llista de “pseudociències” que “no tenen cap tipus d'eficàcia, ni cap intent de demostració de tenir-la”. Concretament, són 73 tècniques com l'aura soma, la cirurgia energètica, la numerologia i les constel·lacions sistemàtiques, entre altres. Per altra banda, se n'estan analitzant 66 més com l'acupuntura, l'homeopatia i l'osteopatia.El cantant i jurat de diversos talent show televisius ha assegurat que Pedro Sánchez s'ha venut al “lobby” farmacèutic com ja havia fet abans amb l'independentisme. Per tot plegat, li pregunta irònicament si també proposarà una llei per tancar els bars de tapes. “El 28 d'abril estaràs de rebaixes?”, demana als seus seguidors fent una crida implícita a votar altres formacions polítiques.Bosé havia estat vinculat tradicionalment al PSOE però en el darrer cicle electoral va apostar per Podem. El 2014 també s'havia manifestat a favor del dret a decidir de Catalunya