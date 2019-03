VÍDEO Un espectacular tsunami de gel arrasa una zona residencial del Canadà

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 de febrero de 2019

Els veïns de Port Dover, a Ontario (Canadà), van viure de primera mà un dels espectacles de naturalesa més sorprenents i aterridors de veure, un tsunami gelat. Les aigües congelades del Llac Erie van començar amuntegar-se a la riba i això va provocar que algunes zones residencials quedessin inundades.Un tsunami d'aquest tipus es produeix per la conjunció de fenòmens meteorològics. Un tsunami de gel és un fenomen meteorològic particularment perillós, on el gel acumulat a la superfície de l'aigua comença a xocar amb tot el que troba al seu pas i ve arrossegat per forts vents produint així l'espectacular efecte tsunami.Els fets van passar a finals de febrer, al Llac Erie, que és un embassament d'aigua enorme d'uns 25.000 quilòmetres quadrats situat a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. A l'hivern, les baixes temperatures fan que a la superfície del llac es creï una gruixuda capa de gel. El que va passar va ser que una tempesta amb fortes ratxes de vent huracanat (de fins a 120 km/h) va acabar provocant un tsunami de gel tant a Ontario (Canadà) com a Nova York (Estats Units).Segons les autoritats, a causa de la situació es va produir l'evacuació voluntària de desenes de persones a l'àrea de Hoover Beach. Les aglomeracions de gel van arribar als 9 metres d'altura en algunes zones poblades.