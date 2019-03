VÍDEO Lliçó i dur missatge contra Casado d'un doctor espanyol als EUA: «Ets un frau»

Hola @pablocasado_ :



Me pasan esto y creo que es para ti.



Les darreres hores un vídeo penjat a les xarxes socials per un doctorat espanyol a la Universitat de Pennsilvània, Jaume Gelabert, s'ha tornat viral. En els poc més de dos minuts relata com ha aconseguit aquesta distinció i finalitza l'explicació amb, "Pablo Casado Blanco ets un frau i un xitxarel·lo".Ho fa com a mostra de rebuig pel grau de Dret del líder del PP, així com el Màster de Dret Autonòmic, que la Fiscalia va rebutjar que ho investigués el Tribunal Suprem després dels dubtes sobre l'obtenció del títol. Gelabert analitza pas per pas com és arribar fins al doctorat, tot amb anglès.Unes avaluacions que arrenquen, precisament amb exàmens en aquesta llengua, entre d'altres proves. Posteriorment, es passa a ser candidat a un màster i un cop s'accedeix i s'aconsegueix, amb bones notes. S'inicia un procediment semblant, amb diferents filtres, que desemboca, al final, amb l'aprovació de la tesi, que prèviament s'ha de defensar davant un jurat. "Em dic Jaume Gelanert. Em vaig doctorar l'any 2004 en aquesta universitat. I tú, Pablo Casado Blanco ets un frau i un xitxarel·lo", finalitza.