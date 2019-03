La Ruina Films: la prova que obligarà Jordi Cañas a convidar Gabriel Rufián a berenar

Si @gabrielrufian enseña el carnet del videoclub le invito (si quiere) a merendar. Si no habrá mentido delante del Tribunal. 😉 https://t.co/EwKnhgC3s4 — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 28 de febrer de 2019

Gabriel Rufián va declarar dijous al Suprem, encadenant afirmacions iròniques al llarg de la seva intervenció des del primer moment. I una d'elles ha donat peu a una curiosa aposta. Poc després d'arrencar la seva declaració, li van fer una pregunta que també s'ha formulat a la majoria dels acusats i bona part dels testimonis que s'han assegut davant del jutge Marchena: "És vostè soci de l'ANC?".Rufián, que és sabut que no té pèls a la llengua, va respondre de manera contundent: "Soc soci de l'ANC, de la biblioteca del meu barri i del videoclub". El comentari, més enllà de la riallada que va generar en molts, va aixecar el dubte de si realment Rufián estava dient la veritat. Un d'ells va ser l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas, que el va reptar a través de la xarxa a demostrar-ho, jugant-s´hi un berenar.Rufián, però, no ha tingut cap problema en fer una fotografia que l'acredita com a soci de la biblioteca i del videoclub. Concretament, també a través de la xarxa i acompanyat d'un "que no sigui dit", ha compartit una fotografia en què s'aprecia el carnet de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona i el del videoclub La Ruina Films , situat a la Ronda Zamenhof de Sabadell, i que l'acredita com a soci número 811.Ara, el que no queda acreditat en aquesta imatge és que sigui soci de l'ANC. Amb tot, si Cañas compleix, li tocarà pagar un berenar a Rufián. Però per justícia poètica, potser l'hauria de convidar a veure una pel·lícula plegats.