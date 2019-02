​FOTOS Apareix una balena misteriosa al mig de la selva amazònica

La balena mesura 10 metres. Foto: Bicho d'Agua

La balena geperuda. Foto: Bicho d'Agua

Pesa deu tones i mesura 10 metros. Així és la balena geperuda que ha aparegut morta al mig de la selva de l'Amazones i que te desconcertats els experts.Els biòlegs creuen que l'animal te 12 mesos. Va ser localitzat el mig de les mates de l'illa brasilera de Marajo, a la desembocadura del riu Amazones, a 15 metres de l'oceà. Des de llavors, un grup de biòlegs i experts de vida salvatge estudien el cos del cetaci per determinar la causa de la seva mort.Segons l' Institut Bicho d'Agua , una ONG que treballa a l'illa, es creu que és possible que l'animal ja estigués mort quan va ser arrossegat terra endins per les fortes marees. No es descarten, però, altres hipòtesis.El succés, tot i que és inusual (especialment un mes de febrer), no és cap novetat. L'any 2007, una balena de 5,5 metres ja va ser alliberada a la sorra prop de la ciutat brasilera de Santarem, a uns 1.600 quilòmetres de l'oceà Atlàntic, segons explica ABC News