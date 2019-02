Cinc coses que has de saber sobre la pel·lícula que ha triomfat als Oscars

Millor pel·lícula

Green Book



Millor director

Alfonso Cuarón per Roma



Millor actor

Rami Malek per Bohemian Rhapsody



Millor actriu

Olivia Colman per La favorita



Millor actor de repartiment

Mahershala Ali per Green Book



Millor actriu de repartiment

Regina King, per El blues de Beale Street



Millor guió original

Green Book



Millor guió adaptat

Infiltrado en el KKKlan



Millor pel·lícula animada

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Millor pel·lícula de parla no anglesa

Roma, d'Alfonso Cuarón



Millor fotografia

Roma



Millor disseny de producció

Black Panther



Millor vestuari

Black Panther



Millor muntatge

Bohemian Rhapsody



Millors efectes especials

First Man



Millor maquillatge i perruqueria

El vicio del poder



Millor muntatge de so

Bohemian Rhapsody



Millor mescla de so

Bohemian Rhapsody



Millor banda sonora

Black Panther



Millor cançó

Shallow, de Lady Gaga i Bradley Cooper a A Star is Born



Millor documental

Free Solo



Millor curtmetratge documental

Period: End of sentence



Millor curtmetratge de ficció

Skin



Millor curtmetratge animat

Bao