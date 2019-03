El sorprenent motiu pel qual s'ha de guardar l'aigua amb què es bull la pasta

Bullir pasta és un dels primers passos més fàcils per iniciar-se a la cuina. Després de bullir-la, normalment s'ha d'escórrer l'aigua, deixant que aquesta marxi per la pica o desaprofitant-la completament. Doncs els xefs italians recomanen una cosa completament diferent amb aquesta aigua. Tal com recull La Vanguardia , el truc dels cuiners italians és utilitzar aquesta mateixa aigua amb la que s'ha bullit la pasta per a la salsa amb la que s'amanirà el plat, ja sigui carbonara, pesto o bolonyesa. Amb una tassa petita d'aquesta aigua, funciona.El resultat és una pasta molt més gustosa, per aquest punt de sal que afegeix l'aigua, i més sedosa, pel midó que s'acumula en l'aigua. Una altra de les advertències és no escatimar en aigua a l'hora de bullir-la.L'aigua que sobra després de bullir la pasta té altres usos, com podeu veure en aquest vídeo de sota. Es pot fer servir per regar les plantes, reforçar els cabells o fins i tot per netejar els estris de cuina.