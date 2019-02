La substituta d'Arrimadas com a líder de Cs a Catalunya va participar a la Via Catalana

No es entendible que la n°. 2 de la lista de CIUDADANOS por Tarragona acudiera hace días, a celebrar la independ. de Cataluña a la Vía Catalana, con un grupo de amigas.



Cuando fue descubierta, dijo que había ido obligada. ¿Creen ustedes que fue obligada tras ver la fotografía? pic.twitter.com/oK9J3wRO3Z — Sentido Común (@SentidoComun22) 15 de desembre de 2017

La senadora i diputada al Parlament Lorena Roldán, que substituirà l'actual cap de l'oposició al Parlament per Ciutadans, Inés Arrimadas, al capdavant del partit a Catalunya , podria tenir un passat independentista o, si més no, catalanista. I és que l'any 2013 va participar, segons publica el diari Delcamp.cat, en la Via Catalana per la independència que va organitzar l'ANC durant la Diada de l'11 de setembre.A la fotografia, Roldán apareix amb barretina i acompanyada de persones amb estelades i banderes catalanes. Però segons ella mateixa va dir quan la fotografia es va fer pública, havia assistit a la mobilització per les "pressions" d'alguns dels seus superiors a l'administració. A més, han puntualitzat membres del partit, Roldán no era membre de Ciutadans en aquells moments.