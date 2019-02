VÍDEO Picabaralla entre Rahola i Pilar Eyre per les declaracions de Felip VI sobre el judici

Les declaracions del rei Felip VI el passat 20 de febrer en l'acte d'entrega del Premi Mundial de Pau i Llibertat (World Peace and Liberty Award) -en ple judici- han encès la polèmica, també al programa Preguntes Freqüents de TV3.El debat ha estat encès entre Pilar Rahola i Pilar Eyre, que han discutit sobre la conveniència o no de les paraules del monarca, que va destacar que "no és admissible apel·lar a una suposada democràcia sense respectar la llei". "Reconeixem que el rei no pot ser d'esquerres", ha puntualitzat Eyre, que ha remarcat que, en cap cas, podria donar suport a "un missatge independentista" i que la lectura del seu missatge ha estat interpretativa de cadascú."No, si li va el sou", li ha contestat Rahola, més partidària que el monarca s'abstingués d'opinar en ple judici. "El rei, chitón", ha demanat, i també ha dit que prefereix "un rei tonto que fatxa".