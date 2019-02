VÍDEO Kilian Jornet fa el primer descens d'esquí a la paret vertical més alta d'Europa

Fa un any Kilian Jornet va completar una nova fita a la seva extraordinària trajectòria esportiva. El català es va convertir en la primera persona en fer el descens amb esquís de la cara de roca vertical més alta d'Europa al Troll Wall noruec. Un traçat emblemàtic (la Ruta Fiva) que mai abans s'havia esquiat i que va enamorar a Jornet quan la va veure: "La línia per on transcorre la ruta Fiva em va cridar l'atenció des que em vaig mudar a Noruega però he trigat més de dos anys en trobar el dia perfecte per intentar el descens".La fita la va aconseguir el 17 de febrer de 2018 en aquesta paret gegantina de la Vall de Rauma, un paradís per a l'escalada en roca a l'estiu i l'escalada en gel a l'hivern. El cim del Troll Wall està a 1.788 metres i la part inferior de la cara de roca vertical a 100 metres, amb 1.688 metres de línia esquiable i una inclinació mitjana al voltant de 50º.Un any després de dur a terme el descens el documental curt Troll Wall repassa el camí de Kilian Jornet amb testimonis de luxe com el seu mentor Vivian Bruchez. El català assegura que durant el descens va completar "els 200 metres més verticals que he esquiat mai" en una ruta especialment exposada i que ofereix imatges espectaculars.