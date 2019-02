Cristiano Ronaldo no va pair bé la derrota de la Juventus contra el Reial Madrid d'aquest dimecres. Un 2 a 0 al Wanda Metropolitano en què l'actuació del portuguès va passar desapercebuda, amb només un xut a porteria que Oblak va aturar. A més, va ser insultat des de la graderia, que li va dir "morós" i "violador". Davant d'aquest espectacle, el portuguès va decidir respondre obrint la mà i recordant als aficionats les cinc Champions que ha guanyat al llarg de la seva trajectòria com a jugador. Una acció que va repetir a la zona mixta: "Cinc Champions tinc jo i l'Atlètic, zero", els diu.