​Mor una dona després de menjar en un restaurant de València amb estrella Michelin

La conselleria de Sanitat valenciana ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort, el passat diumenge, d'una dona de 46 anys, després d'haver menjat en un restaurant de la ciutat de València, en concret, a El Riff, amb una estrella Michelin. El seu marit i el seu fill, de 12 anys, també es van posar malalts. Es van detectar set casos més de persones afectades amb símptomes lleus.



Així ho ha confirmat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha lamentat la mort de la dona i ha destacat que "s'ha posat en marxa tot el protocol" que s'aplica en aquests casos. Així, s'ha fet una primera inspecció de l'establiment, on sembla que tot està correcte, i ara es realitzaran les proves analítiques als productes alimentaris.



Els malalts van presentar símptomes (vòmits i diarrees) el dissabte 16 de febrer. Dos d'ells, el pare i el fill, van evolucionar bé i es van recuperar. El tercer cas, però, la dona de 46 anys, va morir a la matinada.



Segons alguns mitjans locals, la família va acudir al restaurant, considerat de "luxe", per una celebració i va demanar un menú degustació. Tots tres van menjar el mateix.



El xef del restaurant Bernd Knöler, ha anunciat que tanca l'establiment fins que s'esclareixin les causes de la mort de la dona. El cuiner ha lamentat el que ha passat i ha dit que s'havia posat a disposició de les autoritats per esclarir què havia passat.