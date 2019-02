​VÍDEO Una «xirigota» del Carnaval de Cadis irrita la policia espanyola

“Busca’t una jaqueta gruixuda, que et mesuraré el llom amb la porra”



“S’ha acabat dir a Albert Rivera que li pica el nas. S’ha acabat, perquè pots anar a la presó per ficar-te amb la família reial, perquè no s’ho mereixen. Digue’m què han fet? Res”



“Jo m’he tret la plaça entre milers de persones, que estaven molt preparades, però és que eren unes maricones”



“Si et fiques amb nosaltres i alguna gent s’enfada, sàpigues que et pot costar un ull de la cara”



“No miren per nosaltres. Fixeu-vos a Catalunya: diuen que no vaig patir i tinc cruiximents fins a les ungles. Estem atabalats de tanta explotació. Ens vam manifestar els companys amb pacifisme..., fins que ens va donar per treure les pancartes i ens vam pegar a nosaltres mateixos”​

Polèmica al Carnaval de Cadis. El grup La Chirigota del Bizcocho ha fet enfadar la policia espanyola amb una de les populars “xirigotes”.La paròdia del grup detalla les actuacions polèmiques de la policia, com ara el control de les manifestacions, les càrregues, la limitació de la llibertat d’expressió, el tracte amb diverses comunitats... Sense oblidar la intervenció a Catalunya.L’actuació ha tingut un gran ressò i el Sindicat Unificat de Policia de Cadis ja s’ha queixat, segons recull lavozdigital : “Aquesta ‘xirigota’ que vol assimilar-se als treballadors de la seguretat pública és una representació simplista per associar només policia amb violència”.“Els policies som professionals altament qualificats i que desenvolupem moltes funcions, entre les quals el control de la seguretat pública per a què es respectin els drets i les llibertats de la ciutadania, sent una de les institucions millor valorades d’Espanya i reconeguda mundialment”, argumenta el sindicat.