Una aplicació mòbil que serveix per controlar dones triomfa a l'Aràbia Saudita

Es diu Absher, que vol dir "el predicador en àrab, i és una aplicació mòbil que serveix per controlar exhaustivament les dones de l'Aràbia Saudita a temps real. Aquesta app neix amb l'objectiu de garantir la llei saudita que estableix que totes les dones han d'estar sota tutela masculina, que es tradueix en unes restriccions com, per exemple, que les dones no puguin fer-se passaport o viatjar sense consentiment d'un home.



Absher permet als homes, per exemple, evitar que les dones agafin un avió o surtin del país a través d'un clic: com que l'aplicació té un registre extens de les dones del país i envia missatges als marits o germans si s'acosten a l'aeroport o fan servir el passaport, l'home pot enviar una notificació a les autoritats per bloquejar la sortida del país. L'app està disponible per IOS i Android.