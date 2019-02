VÍDEO LoveSync, el dispositiu per saber si la teva parella vol tenir sexe

Encara no es pot trobar al mercat, però després de superar la campanya de micromecenatge els creadors de LoveSync faran realitat aquest dispositiu a partir de l'estiu. De fet, el que busquen els seus creadors és millorar la vida sexual de les persones. Segons expliquen al mateix web de micromecenatge , volen estalviar "mals tràngols" entre parelles a l'hora de proposar mantenir relacions sexuals.Segons els creadors de LoveSync, aquest instrument permetria evitar una negativa del company, ja que el que fa el producte és avisar els usuaris del moment idoni per tenir sexe. I com ho fa? Molt senzill. Es tracta de dos botons connectats a través d'un cable que cada individu pitjarà quan tingui ganes de tenir relacions sexuals. A més cops que es premi el botó, més estona se suposa que deixa la persona per avisar l'altra de les ganes de tenir sexe. Quan l'altra persona també vulgui, podrà clicar el seu botó i si coincideixen, doncs s'encendrà una llum verda fent cercles.Això resoldrà problemes sexuals entre les parelles? No els de fons. I no té el mateix efecte que dir-ho verbalment? Possiblement sí, l'únic que a través del LoveSync un es pot estalviar el fet d'haver de rebutjar o ser rebutjat cara a cara.