VÍDEO Els detalls de l'estratosfèric rècord del món de Kilian Jornet

Kilian Jornet en una de les 51 ascensions del repte. Foto: Matti Bernitz/Lymbus

Kilian Jornet, acompanyat d'esquiadors del club local Romsdal Randonenklubb durant una de les ascensions. Foto: Matti Bernitz/Lymbus

Kilian Jornet ha tornat a ser protagonista d'una nova fita aquest cap de setmana amb l'assoliment d'un nou rècord del món a Noruega . L'esportista català ha estat 24 hores consecutives sobre els esquís en l'estació de Tusten de Noruega i ha aconseguit sumar 23.486 metres de desnivell positiu en total.El repte va començar a les 10:05 del matí després d'esmorzar i escalfar. Jornet havia d'afrontar tantes vegades com fos possible un circuit que constava d'una primera pujada de 4,4 quilòmetres amb 550 metres de desnivell positiu, una baixada per fora de la pista i una segona baixada de 3,6 km amb 428 metres de desnivell. Un cop a baix el ritual tornava a començar: posar-se les pells, hidratar-se, menjar i cap amunt."M'agrada posar-me nous reptes per posar a prova el meu cosa i volia saber quants metres de desnivell positiu era capaç de fer en un sol dia. M'he trobat molt bé durant les 24 hores del repte i les sensacions han sigut molt bones gràcies a tota la gent que ha vingut a acompanyar-me i a compartir aquesta experiència amb mi".En total, Kilian Jornet ha esquiat 195 quilòmetres en 51 ascensions consecutives: "En les primeres 12 hores m'he trobat molt bé. He tingut quatre hores una mica més dures, però estava animat i en les darreres quatre hores finals he tornat a sentir-me fort". L'estació d'esquí havia habilitat un espai segur al català per a dur a terme el repte.Els 23.486 metres d'ascensió en esquí de muntanya a l'estació de Tusten superen de llarg l'anterior rècord de Lars Erik Skjervheim de 20.939 metres assolit el 2017. De fet, aquell any el rècord oficiós va viure un salt de qualitat enorme des que Mike Foote (un altre clàssic de les carreres de muntanya d'ultradistància) va apujar el llistó fins als 18.654 metres en un rècord que havia costat nou anys de batre però que només va durar tres mesosLa fita de Kilian Jornet és, un cop més, impressionant. El català ha ascendit a una mitjana de 979 m/h i ha repetit contínuament l'ascensió muntanya amunt amb descensos rapidíssims on ha arribat a agafar velocitats superiors als 115 km/h. El català s'ha mostrat satisfet de l'actuació: "Per a mi no es tractava e batre un rècord ja que les condicions, el desnivell i el material no eren els mateixos, però sí que m'ha servit la referència de Lars per inspirar-me en aquest repte personal".Jornet ha estat acompanyat per amics i familiars durant el repte i deixa la seva empremta amb un registre que esdevé una referència molt complicada de superar per a la resta d'especialistes en esquí de muntanya de resistència. Durant la jornada el català va combinar l'alimentació amb gels (40 en total!) amb trossos de pizza, un petit entrepà de formatge, xocolata, pasta o fins i tot puré de patata. En total va ingerir prop de 6.000 calories i va veure prop de 8 litres d'aigua i d'altres líquids.El repte va comptar amb llum de dia durant 9 hores (15 hores nocturnes). El temps d'ascensió va ser de 20:02:41 i el de descens de 3:22:44.Kilian Jornet ha afrontat aquest repte majúscul en una temporada singular en què ha renunciat a competir a les proves de la copa del món així com al mundial del proper mes de març. El seu calendari sí que preveu competir a l'Adamello (7 d'abrl) i la Mezzalama (27 d'abril), dues curses clàssiques per equips: "Aquest any em ve de gust afrontar les curses de muntanya d'una manera diferent, ja que porto molts anys competint. Faré poques curses però intentaré preparar-me bé per totes elles. La competició em continua motivant molt, però també m'agrada tenir temps per centrar-me en altres projectes com aquest que hem fet aquests dies".