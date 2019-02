Doble representació catalana a Eurovisió?

En Miki no serà l’únic català a Eurovisió. Carlota López, de 24 anys i de Salou, acompanyarà Duncan Laurence (representant dels Països Baixos) al festival.Ella és la guitarrista del grup però, tal com ha explicat a una entrevista a El món a RAC1 , encara no sap si pujarà a l’escenari. Sigui com sigui, segur que participarà en els actes promocionals previs a Israel.El cantant del seu grup va participar a The Voice 2014. El coach que el va seleccionar havia estat participant d'Eurovisió i actualment és membre del jurat que decideix quin artista i quina cançó van al festival. Així, va proposar a Laurence per portar algú menys conegut que els participants habituals i la televisió del país hi va estar d’acordNo es podrà escoltar la cançó que presentaran fins al 7 de març, però Carlota diu que té una base electrònica i moderna.