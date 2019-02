L'increïble camuflatge d'una aranya australiana que no et deixarà indiferent

L'aranya es camufla d'una manera increïble a les branques Foto: Flickr

L'aranya Dolophones és un gènere d'aranyes araneomorfes de la família Araneidae. Es troba a Indonèsia i Oceania i es caracteritza per ser un tipus d'aràcnid que aconsegueix camuflar-se a la perfecció en diferents superfícies.La femella adulta pot arribar a fer uns 8 mm de diàmetre mentre que el mascle és aproximadament la meitat. A diferència d'altres aràcnids, aquesta acostuma a caçar durant el dia i de nit crea teranyines entre les branques. El seu excel·lent camuflatge li proporciona protecció contra depredadors i al mateix temps l'ajuda a no ser detectada per les preses. A més a més l'aranya té un abdomen arrodonit que li facilita acomodar-se a petites branques.