VÍDEO Així sona l'instrument que funciona amb milers de bales

Una banda de música folklòrica sueca, Wintergatan, és la creadora de la "Marble Machine" una caixa de música que funciona gràcies a més de 2.000 bales. La màquina és propulsada a mà fent girar una manivela, i treballa elevant les boles fins a un alimentador amb múltiples tubs.En el vídeo es pot veure com des d'allà, les bales on són llavors alliberades a través de portes programables, caient i copejant un instrument que es troba en la part inferior. A banda de l'espectacultar "Marble Machine", la banda de Suècia utilitza una varietat d'instruments poc habituals que inclouen el "Theremin", una màquina d'escriure per a la percussió, un sintetitzador modular construït per a produir un so semblant al d'un violí anomenat "Modulin", i una caixa de música que funciona amb targetes perforades.