«La Razón» i l'«ABC» competeixen en espanyolitat i la xarxa se'n burla

La mani es transversal y no tiene nada de facha, como el ABC y La Razón. pic.twitter.com/jYmdEdG6VE

Si deixes de fer periodisme i només fas propaganda després no et sorprenguis quan deixes de vendre diaris (un 8% menys l’ABC i un 7,6% La Razón, en un any). pic.twitter.com/un9XusL5HH