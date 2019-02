No tot és el que sembla, i menys a Instagram. Així ho ha volgut demostrar el fotògraf Calob Castellon qui ha ensenyat el making off de les seves imatges.A les instantànies que ha publicat es poden veure els senzills trucs i decorats que fa servir per aconseguir les seves obres. Lots, televisions, neveres... Aquest artista transforma qualsevol d'aquests objectes en paisatges i fons increïbles, com podeu veure.Potser alguna de les seves idees us pot server d'inspiració: quina us agrada més?