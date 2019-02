Així és el polèmic jersei que una marca de roba ha hagut de retirar

El polèmic jersei. Foto: Gucci

Gucci out here selling blackface to black folks 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/lyO9mh4hNP — LOADING.... (@callmearound9) 7 de febrer de 2019

Hi ha dissenys de moda que no són gaire, per no dir gens, encertats. Aquest és el cas d'una de les peces de la darrera col·lecció de Gucci . Es tracta d'un jersei, de més de 780 euros, que simula una cara negra amb els llavis delineats de color vermell.El disseny no ha agradat gens els usuaris de Twitter, que han acusat la marca de racisme en considerar que la peça de roba simula el rostre "d'una persona negra".Finalment, i després de rebre centenars de crítiques, Gucci ha decidit retirar el polèmic jersei de les seves botigues i publicar aquesta disculpa: "Demanem perdó a tots aquells que s'hagin sentit ofesos. Considerem que la diversitat és un valor fonamental que s'ha de mantenir, respectar i estar present en cada decisió que prenem". Què en penseu?