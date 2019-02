ENQUESTA Nutella o Nocilla?

Aquest dimarts va ser el dia mundial de la Nutella, una celebració que va començar l'any 2007 i que va impulsar la bloguera Sara Rosso, que reivindicava la recepta original de Pietro Ferrero (amo de la pastisseria Alba al districte italià de Piemont en la dècada dels 40). Es tracta d'una crema de xocolata d'origen italià que té enamorada milions de persones d'arreu del planeta i que va arribar a l'estat espanyol als anys 90, on ja hi havia la Nocilla (1967).Des d'aleshores, el públic s'ha dividit en dos grans blocs i és freqüent veure aquesta disputa a la feina, a casa, entre amics i a l'escola: els que prefereixen la Nutella contra els que escullen la Nocilla. La diferència? La primera conté més avellana, per aquest motiu es nota més. En canvi la Nocilla, com que en té menys, destaca més el gust de xocolata.Sí, és la pregunta que estaves esperant: prefereixes la Nutella o la Nocilla?