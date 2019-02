Este es Jonathan Clark, profesor de ciencias en EEUU que acaba todas sus clases haciendo un mate. ¡CRACK! 👏 pic.twitter.com/1Ajo3pvnTN — More Than A Game (@Pasion_Basket1) 2 de febrer de 2019

El seu nom és Jonathan Clark, és professor de ciències d'un centre educatiu de Califòrnia, als Estats Units, i s'ha convertit en un autèntic fenomen viral. Per què? Per la seva peculiar i estrambòtica manera d'acabar les classes. Segons han publicat diversos mitjans, Clark s'ha fet famós a Twitter per la difusió de diversos vídeos en què apareix fent esmaixades espectaculars davant els alumnes.Fa piruetes impossibles a l'aire, supera els taps dels alumnes o, fins i tot, salta per sobre d'ells. Les imatges s'ha viralitzat a través de les xarxes socials en molt poques hores i ja han fet la volta al món.