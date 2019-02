El repte de trobar què amaga aquesta il·lusió òptica en menys d'un minut

En aquesta il·lusió òptica hi ha un piano amb les seves tecles ocult en aquest ramat de zebres, però, ara que ho saps, ets capaç de trobar-ho en menys d'un minut? Holiday gems és un cercador de vols i hotel popular al Regne Unit, és el pare d'aquest repte i diu que el temps rècord en aconseguir-ho està exactament en 58 segons.Sembla fàcil però et pots acabar perdent i desesperant pels patrons de les línies banques negres que es repeteixen fins a tornar-se boig. Ho has aconseguit? Clica a la imatge i podràs veure la solució.