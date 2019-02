Si vols dormir bé, aquesta és l'hora exacta en què has de deixar de prendre cafè

T'ha passat mai allò de prendre cafè i després no poder dormir? Si la resposta és afirmativa, té una explicació científica. Segons explica la coordinadora del Grup de Nutrició i Metabolisme de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), Guadalupe Blay, el més recomanable és beure cafè entre les 10 del matí i les 12 del migdia, i de les 14 fins a les 17 hores si el que pretén la persona és anar a dormir cap a les 11 de la nit. "Si es consumeix després d'aquesta franja, el cafè pot disminuir com a mínim una hora de son", recull La Vanguardia Però per a fer el càlcul pertinent i saber a quina hora s'ha de deixar de consumir cafè per no alterar les hores de son cal tenir en compte, segons l'experta, que la cafeïna al nostre organisme és de gairebé sis hores. Així doncs, també s'ha de tenir present la tolerància i sensibilitat de qui consumeix.Però el cafè té grans beneficis. Segons la Fundació Espanyola del Cor, el National Institute of Health (NIH) dels EUA ha publicat a la revista New England Journal of Medicine un estudi que recull alguns dels punts favorables de la cafeïna. Entre aquests destaca que beure entre tres i quatre tasses de cafè al dia és beneficiós per al cor i protegeix l'organisme de malalties respiratòries i infeccioses.Però l'estudi nord-americà no és l'únic que reforça l'argument favorable al consum de cafè: beure tres o més cafès al dia redueix la mortalitat prematura en un 18% entre homes i un 8% en dones, segons un estudi liderat per científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que durant 16 anys va analitzar mig milió de persones que beuen cafè de manera rutinària.