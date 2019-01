El «Polònia» busca nous noms per a Gerardo Pisarello i la xarxa s'hi entrega

Vaporetto, Pizza queso, Pistolero, Papi Chulo... Li hem dit de tot! Quins noms ens ens falten? 🤔 Aportacions? pic.twitter.com/b6lTabfyXw — Polònia (@poloniatv3) 31 de gener de 2019

Piccoleto! 😂😂😂 — Philipa Ka Dick (@PhilipaKadick) 31 de gener de 2019

El millor es Pleistoceno 😸 — Han Solo 🎗🗡♐🚀🐺😸 (@albertsfx) 31 de gener de 2019

Panfleto? — Anna V (@annavelasco1) 31 de gener de 2019

Periscopi — J.M.Pons 🎗 (@PonsLascorz) 31 de gener de 2019

Ibuprofeno — Pastanaga (@polofarre92) 31 de gener de 2019

El programa satíric de política de TV3, el Polònia, ha fet un tuit aquest dijous amb una fotografia del primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, preguntant als seus seguidors quin nom s'han deixat. Es tracta d'una broma del programa, que ironitza amb el cognom del polític i fan que tothom s'equivoqui a l'hora de dir "Pisarello", canviant-lo per qualsevol paraula que s'hi assembli o pugui tenir certa relació pel que fa a entonació.Els seguidors del compte del programa s'han sumat ràpidament a la crida del Polònia i han comentat amb algunes "propostes" que el programa no ha dit encara. Aquestes són algunes de les més originals, d'entre el centenar de comentaris: Pisarello (el real) deixarà l'Ajuntament i serà candidat dels comuns a Europa , com ja va explicar aquest diari. Barcelona en Comú, que pretén tenir una veu pròpia al marge de Catalunya en Comú en la llista electoral amb Podem i IU, promou el primer tinent d'alcalde de Barcelona com a cap de cartell.