L'edificant resposta d'un pare a un veí que es queixava dels plors dels seus fills

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de gener de 2019

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de gener de 2019

7. Si te quedan ganas de ser padre tras esta traumática experiencia, deseo que tus hijos duerman del tirón desde el primer día. Aunque cinco noches seguidas a grito pelao te vendrían genial.

8. Gracias por poner sólo hijos y no hijos de puta, que probablemente es lo que sientes. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de gener de 2019

9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil.

10. Buenas noches. Espero. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de gener de 2019

Si tú no duermes bien, no haberlos tenido.

Yo no los tengo, no tengo porqué sufrirlos.

Fui bebé y me la pela, no tiene que ver ni me quita el derecho a quejarme.

Obviamente no tendré. 🤗 — aaaeka 🎃 (@aeka_mm) 30 de gener de 2019

Yo me preocuparía más por la pobre criatura ...no es normal que llore toda la noche ella tampoco descansa..así es q larga un poco el celular y ocupate — badanoali (@alibadano) 30 de gener de 2019

Muy mal, Nacho Duque. Uno baja la cabeza y pide perdón por molestar. O insonoriza la habitación. Pero tener un bebé no es patente de corso. Todos lo hemos tenido — Gonzalo Juerga (@GonzaloJuerga) 31 de gener de 2019

El periodista esportiu del diari Marca Nacho Duque ha compartit aquest dimarts per Twitter una anècdota que té a veure amb els seus fills, el seu veí i un desenllaç que poca gent s'imaginava. Duque explica que fa uns dies va trobar-se, per segona vegada, una nota penjada a la porta de casa seva que amenaçava el periodista d'interposar una queixa a la comunitat pels plors dels seus fills. La primera nota els havia demanat que també fessin callar les criatures, que "no estan sols a l'edifici".Doncs davant d'això, Duque ha decidit respondre. A través d'un fil de tuits, el periodista explica que ell també desitja que parin de plorar, que ja porta cinc anys també dormint malament pel mateix motiu, i que si la nena plora perquè li fan mal les dents (o el que sigui) no és culpa seva. En nou tuits, Duque clava un clatellot al veí, a qui acaba dient que "deixar notes és molt infantil".Però les respostes que ha rebut aquesta iniciativa per part del periodista no només han rebut elogis. Aquests són alguns dels comentaris.