VÍDEO Una caminada impressionant per l'aigua congelada del llac més profund del món

Al sud de Sibèria es troba el llac Baikal, considerat el més profund del món i que conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. A més, la seva aigua és tan cristal·lina que és un autèntic espectacle veure'l.A l'hivern, la superfície del Baikal es cobreix d'una capa de gel gruixuda. És un procés lent i això fa que les partícules d'aire que hi ha a l'aigua puguin escapar-se i permetin així un aspecte purament cristal·lí.Per tot plegat, passejar-hi és una autèntic espectacle. Un excursionista ha decidit enregistrar-ho i compartir-ho a la xarxa: "Vaig caminar sobre el gel cristal·lí, que era increïblement transparent. Vaig sentir com si fos dret sobre l'aigua o caminant sobre un cristall molt fràgil", ha explicat.I, pels que preguntaven pels riscos, ha assegurat que no va córrer "cap perill" perquè el gruix del gel és d'uns 15 centímetres.