Rosalía enamora els seus seguidors amb una dolça imatge

,

seguimos en las mismas😹❣️💕💜💕💚❣️💖 pic.twitter.com/he8UQ8yZt5 — R O S A L Í A (@rosaliavt) 29 de gener de 2019

Estoy pa vosotros 💘 preguntarme cositas y os respondo — R O S A L Í A (@rosaliavt) 30 de gener de 2019

mándame a dormir que son las 1 de la mañana y tengo que ir a trabajar a las 5 — nina (@braekofdawn) 30 de enero de 2019

Te costó mucho aprenderte las coreografías del tour? — Flor 🖤⚔️ (@lipawachina) 30 de enero de 2019

que estarías estudiando si no fuera musica?? — Avril (@lmjrosess) 30 de enero de 2019

Algo que te recuerda mucho a tu infancia? 💗💗💗 — Flor 🖤⚔️ (@lipawachina) 30 de enero de 2019

qué canción disfrutaste más producir de tu último álbum: El Mal Querer? (canción, videoclip y presentación) te amamos🇦🇷💖 — ROSALIA ARGENTINA 🇦🇷 (@RosaliaArg) 30 de enero de 2019

L'artista catalana de Sant Esteve Sesrovires ha encisat els seus seguidors aquest dimarts amb una foto. A la instantània hi surt ella, l'autora d' El mal querer però amb un petit detall: és una foto de quan era petita. Rosalía escriu "Seguimos en las mismas", i els usuaris s'han fixat en el fet que l'artista ja portava joies aleshores. A més, els elogis han superat els 200 comentaris i els 11.000 m'agrades.Aquest dimecres també ha volgut respondre algunes preguntes dels seus seguidors. Més de 2.600 persones s'han adreçat a l'artista catalana per conèixer més detalls sobre la seva carrera, els seus gustos i la seva vida.Aquests són algunes de les qüestions i peticions que han plantejat els usuaris.Recentment Rosalía ha publicat Barefoot in the park, amb James Blake, i el seu videoclip De aquí no sales.