VÍDEO El truc que triomfa a Facebook per desglaçar el vidre del cotxe que no és correcte

Un usuari de Facebook, Daniel Harris, ha penjat aquesta setmana un vídeo a la plataforma social en el que mostra com desglaçar el vidre del seu cotxe. El clip és ben senzill: una bossa de plàstic amb aigua tèbia que es passa pels llocs on hi ha glaç.



Tot i que la mesura funciona ràpidament, els especialistes asseguren que l'acció no és correcta atès que podria provocar un trencament del vidre pel brusc canvi de temperatura. De fet, els especialistes recomanen no sotmetre el vehicle a sobtades modificacions de la temperatura i arrencar el motor, connectar la calefacció i dirigir la canalització d'aire calent. al parabrisa.