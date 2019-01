La novetat de Google que evitarà que ens entrin virus

Els nostres dispositius cada cop estan més protegits gràcies als programes antivirus i als sistemes de defensa dels sistemes operatius, però mai s'està prou protegit. Ara, Google ha desenvolupat una nova eina per evitar que els arxius nocius per als nostres ordinadors arribin a saltar-se els controls d'accés i ens infectin els ordinadors.Es tracta d'una eina que s'incorporarà al navegador Google Chrome, un suport per al bloqueig automàtic d'una de les tècniques favorites dels pirates informàtics: la descàrrega d'arxius maliciosos. Segons publica el mitjà especialitzat Bleeping Computer , Google vol acabar amb les descàrregues drive-by originades als iframes d'un lloc web.Per entendre-ho, el que volen és capar una eina que els pirates informàtics fan servir per a col·locar en el teu ordinador programes maliciosos sense que ho puguem evitar, amb publicitat amagada que s'instal·la sense permís. Així, el sistema censurarà de forma automàtica les descàrregues que compleixin aquests tres requisits, valors que determinen que es tracta sense dubte d'un virus.Concretament, passarà si la descarrega s'activa a través d'un clic o mitjançant la pròpia navegació per la pàgina; si el clic o la navegació passen en un iframe d'entorn aïllat; i quanl'iframe no compta amb un gest clar de l'usuari en el moment del clic o la navegació que provoquen la descàrrega.El bloqueig es farà sense que ens n'assabentem. La funció, però, encara és a les beceroles i o hi ha una data establerta perquè s'integri als nostres navegadors.