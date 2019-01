A la ciutat de Shanxi, a la Xina, un gos s'ha convertit en un heroi. L'animal ha guiat una ambulància fins al lloc on es trobava el seu amo, que s'havia desmaiat. Així ho il·lustra la càmera del vehicle, que capten com el golden retriever guia l'equip mèdic.Es pot veure com el gos, quan se n'adona que el cotxe l'està seguint, comença a córrer perquè ha entès que l'ambulància el seguirà. El malestar de l'amo era degut a la ingesta d'alcohol

Golden Retriever saves owner by leading an ambulance to him from Ay Ojon on Vimeo.