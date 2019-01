Em passa una cosa semblant. He somiat mil vegades entrar a plató mal vestit, sense maquillar, amb intros per fer... 😅 — Carles Prats (@krlsprts) 25 de gener de 2019

Ser presentador dels informatius de referència a Catalunya no deu ser gens fàcil. El presentador del TN Migdia, Carles Prats, ha explicat a Twitter, amb to d'humor, que un dels seus malsons està protagonitzat per la seva sortida al plató de TV3 abans de començar el telenotícies.Prats explica, en resposta a Xavier Serrano, que ha somiat "mil vegades" que comença el telenotícies i va "mal vestit" o "sense maquillar" i amb textos del guió encara pendents de fer.