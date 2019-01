⚠️🎥 Clatellada d’un taxista madrileny a Susanna Griso: “Que deixin de demanar el 155 a Catalunya i compleixin ells la llei” pic.twitter.com/XRITn8QVIs — CENSURAT NEWS 🔞 (@MNAnoticies) 24 de gener de 2019

"El patriotisme no és posar-te una bandera, el patriotisme es fa treballant en aquest país i pagant impostos, i no evadint-los en paradisos fiscals, com han reconegut Uber i Cabify", i "l'únic que demananem als polítics corruptes d'aquest país és que compleixin la llei. Que el PP deixi de demanar que s'apliqui el 155 i no siguin ells capaços de complir la llei" són dues de les sentències més contundents d'aquest taxista madrileny entrevistat a Espejo Público, el programa de Susanna Griso.Preguntat sobre la disputa entre taxistes i VTC, l'home critica els polítics del país, el sentiment de patriotisme i el compliment de lleis, unes declaracions que deixen amb un pam de nas la periodista.