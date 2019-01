FOTOS i VÍDEOS Les espectaculars imatges de les cascades del Niàgara congelades

ABCNEWS reports Stunning photo shows a frigid Niagara Falls as East Coast grapples with arctic temperatures. https://t.co/8Ksgryuc4e pic.twitter.com/AnunZIziDk https://t.co/MBkqiVCMCJ — 🇺🇸Channel1 America (@channel1america) 24 de gener de 2019

Les aigües generalment torrencials de les cascades del Niàgara s'han congelat deixant una estampa hivernal que no ha deixat indiferent ni a turistes, ni a usuaris de xarxes socials que han pogut veure a través de la pantalla la majestuositat del fenomen capturat en fotografies.La intensa onada de fred que castiga el nord-oest i el medi oest a Amèrica del Nord, i que ha protagonitzat fortes nevades durant la setmana passada, va acabar per congelar les cataractes més emblemàtiques del continent americà.A Toronto, les temperatures han arribat a baixar fins als -24ºC, amb sensació tèrmica durant la nit de -38ºC. Amb aquestes temperatures molts van ser els que es van quedar a resguard de la calor de la seva llar, i altres tants, els visitants de les cascades del Niàgara situades entre el Canadà i l'estat de Nova York, els que van decidir seguir amb els seus plans, abrigar-se bé i deixar-se sorprendre per un espectacle de gruix gel i neu.Aquestes són algunes de les fotografies que més han impactat: