La Fundació Gala-Dalí vol «desemmascarar» la sèrie «La casa de papel»

El bigoti fi i recargolat, els ulls sortits i la fisonomia del pintor Salvador Dalí són l'emblema de la sèrie de Netflix La casa de papel , un èxit audiovisual que ha captat seguidors arreu del planeta. En aquesta ficció, vuit atracadors amb màscares del pintor assalten la Fàbrica Nacional de Moneda per imprimir 2.400 milions d'euros durant 11 dies. Ara, la Fundació Gala-Dalí podria "desemmascarar" els protagonistes.La fundació, creada pel mateix pintor l'any 1983 amb l'objectiu de fomentar i defensar el llegat i imatge de l'artista, està preocupada. No només perquè els atracadors de la sèrie -i fins i tot els hostatges- llueixin la cara de Dalí. De fet, com explica El País , a ciutats com Santiago de Xile o Buenos Aires hi ha lladres de debò que roben bancs amb aquesta careta, simulant ser personatges de la sèrie.Davant d'això, la fundació ha posat en marxa els serveis jurídics per controlar l'ús d'aquesta cara, amb la intenció de regularitzar els drets d'imatge de Salvador Dalí. Malgrat recordar que "té assignada la gestió dels drets immaterials derivats de l'obra i el pintor l'estat espanyol en exclusiva", remarquen que no es tracta d'un tema econòmic. L'entitat vol que qualsevol persona que desitgi fer explotar algun d'aquests drets demani una autorització".