VÍDEO Aquesta actuació d'«OT» ha estat censurada a Youtube

Estoy pensando en hacerme un vídeo comiendo una piruleta, pero no se si lo van a censurar... — Joan Garrido (@jgarridoot2018) 21 de gener de 2019

Buenas noches @YouTubeEspanol, escuchad a Marilia pidiendo disculpas. No le podéis hacer esto al ser más cuqui del planeta, por favor #NoALaCensuraInjusta pic.twitter.com/s9PPzBb8Uw — NewsMarilia (@newsmariliaes) 21 de gener de 2019

"La comunitat de Youtube ha identificat aquest contingut com a ofensiu o inadequat per a alguns públics". Aquest era el missatge que es podia llegir fa unes hores si s'accedia a l'actuació de Marilia a la gala d'Eurovisió.I és que segons la plataforma de vídeos, la interpretació de la cantant del tema "Todo bien" podia ferir "la sensibilitat dels espectadors" per ser massa sensual.A hores d'ara, i després dels centenars de queixes rebudes, sembla que Youtube ha rectificat i ha retirat l'alerta.Sigui com sigui, la censura temporal del vídeo ha provocat la ira a les xarxes socials, on els usuaris han denunciat que la decisió de Youtube semblava més pròpia d'"èpoques passades" que no pas de l'actual.