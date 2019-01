Aquest gelat podria ser perjudicial per a la teva salut

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició va tenir coneixement, gràcies a l'alerta traslladada per les autoritats sanitàries catalanes a la Xarxa d'Alerta Alimentària Nacional, de la presència de proteïnes de llet no declarades en un gelat de vainilla que es comercialitza a l'estat espanyol Es tracta del gelat Bon Ice Dark (Bonvita), que es fabrica als Països Baixos i es ven en supermercats d'Andalusia, Astúries, Illes Balears, Canàries, Múrcia, Castella i Lleó, País Basc, Galícia, Madrid i el País Valencià. El gelat de vainilla recobert de xocolata ve envasat en bosses individuals de 100 gr. que indiquen que és un producte apte per a vegetarians i vegans, sense guten ni lactosa i orgànic. La presència de proteïnes de llet, doncs, tomba aquestes afirmacions i posa en perill les persones amb al·lèrgies o intoleràncies.L'agència recomana prendre precaucions a aquest segment de la població i, segons informa al comunicat , ja ha informat a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Nacional.