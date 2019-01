El periodista Marc Giró va sorprendre aquest dilluns els espectadors del programa Està passant, de TV3, amb una "declaració d'amor" dirigida al presentador del Telenotícies Toni Cruanyes. Abans d'acomiadar el programa, l'Està passant de Toni Soler connecta amb el telenotícies per donar pas al repàs informatiu i, per sorpresa de tothom, Giró té preparada una cançó dedicada a Cruanyes, a qui vol felicitar el sant.La cançó és I Will Always Love You, de Whitney Houston, però en català i amb algunes variacions, com es pot veure a través d'aquest tuit.