Per què diuen que avui és el dia més trist de l'any

Aquest dilluns, 21 de gener, és el dia més trist de l’any o el també anomenat Blue Monday. Rep aquest nom gràcies a una suposada fórmula matemàtica que hauria impulsat un exprofessor de la Universitat de Cardiff i que tindria en compte variables com el fet que s'hagi acabat el Nadal, l'arribada del fred, el no compliment dels propòsits d'any nou o la pujada de gener, que pot allargar-se fins a mitjans de febrer.El Blue Monday s’identifica per primera vegada el 2005 i, malgrat que en el seu moment es va intentar vendre com una fórmula matemàtica que incloïa variables com el clima, l'escassa liquiditat per pagar el deutes o aquesta decepció per no complir els propòsits de l'any, la Universitat de Cardiff de seguida se'n va desmarcar a través del The Guardian, assegurant que no tenia cap fonament i que el professor Arnall havia deixat el centre mesos abans.Va ser el mateix 2005 quan la companyia de vacances Sky Travel va utilitzar el concepte per primera vegada, tot assegurant que partia d'una fórmula matemàtica. Tot i això, només es tracta d'una campanya de publicitat, sense cap tipus de fonament.Independentment de si aquesta afirmació és certa o no, diversos experts han publicat alguns consells per "superar" el dia més trist de l'any i afrontar-lo amb positivisme. Són aquests: