VÍDEO Un locutor ho dona tot en el sorprenent campionat del món de tocar i parar

Ha vuelto el deporte de toda la vida:



CAMPEONATO MUNDIAL DE PILLA PILLA.



Nueva edición. Participa Spiderman. No es broma. pic.twitter.com/vNeiPn04K1 — Ibai (@LVPibai) 16 de gener de 2019

Campeonato del mundo de saltar al agua intentado pegarte la mayor hostia posible.



Es real.

No es fake. pic.twitter.com/7N9Z9CENQe — Ibai (@LVPibai) 21 de setembre de 2018

Final del campeonato mundial de piedra, papel o tijera, y la gente hablando ayer del balón de oro pic.twitter.com/PL2tpOjVb3 — daniel (@danielbedz) 13 de desembre de 2016

Hi ha jocs que mai es perden, i aquest és el cas de l'anomenat "pilla-pilla", també conegut com el de tocar i parar. En aquest cas, però, un joc que s'ha convertit en un dels més peculiars i desconeguts esports, que ja compta amb un Campionat del Món i retransmissions esportives.El tocar i parar, anomenat en anglès World Chase Tag consisteix en atrapar el contrincant en menys de 20 segons, en un espai tancat ple d'obstacles. Una de les veus més experimentades en la retransmissió d'aquest esport és, a l'estat espanyol, Ibai Llanos, qui també ha estat l'encarregat de narrar altres esports curiosos, com ara el salt a l'aigua en planxa, conegut com death diving, i que també compta amb un campionat del món.Però això no acaba aquí. Altres jocs curiosos són el d'imitació de porcs, el de pedra paper i tisora, o el de fer plorar infants.