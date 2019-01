VÍDEO La intensa (i viral) narració que demostra que el «Tocar i parar» pot ser un joc apassionant

Ha vuelto el deporte de toda la vida:



CAMPEONATO MUNDIAL DE PILLA PILLA.



Nueva edición. Participa Spiderman. No es broma. pic.twitter.com/vNeiPn04K1 — Ibai (@LVPibai) 16 de gener de 2019

Hi hem jugat tots alguna vegada a la vida. De fet, segurament hi hem jugat no una, sinó moltes vegades. Parlem del Tocar i parar, que va més enllà d'un dels jocs més populars als patis de les escoles. Per molt que costi de creure, hi ha adults que el practiquen de forma professional i, fins i tot, existeix un Campionat Mundial que té força seguiment. De fet, en les darreres hores s'ha fet viral a la xarxa un vídeo compartit per l'usuari @LVPibai, comentarista professional amb més de mig milió de seguidors a Twitter, en què ell mateix narra amb una intensitat espectacular diversos cara a cara del popular Tocar i parar.La passió que hi posa Ibai en la narració és brutal i l'agilitat dels participants esquivant tota mena d'obstacles a gran velocitat és sorprenent. No us perdeu el vídeo que ve a continuació.