Un error de seguretat al videojoc Fortnite deixa informació al descobert de milions d'usuaris

La marca de ciberseguretat Check Point ha posat en alerta els jugadors del popular videojoc Fortnite (Epic Games). Com explica Eldiario.es, un hacker de Check Point ha detectat dos errors que posen en perill la seguretat i confidencialitat dels seus jugadors: a l'hora d'accedir al joc a través d'Internet, a través de Facebook, Google, Playstation Network o Xbox, resulta que si es produïa un ciberatac era possible recuperar dades personals, informació del compte, xats i, fins i tot, fer servir la targeta de crèdit. L'altre error que ha trobat el hacker de Check Point té a veure amb el phishing Així ho ha informat la mateixa empresa Check Point al seu portal web , que explica que no és la primera vegada que es detecta un error com aquest. Epic Games, per la seva banda, ha confessat que "es desconeix si algú, abans que nosaltres, ho ha descobert" i ha recordat que els jugadors "sempre han estat al centre de l'atenció dels ciberatacs a través del phishing, un tipus d'estafa que es basa en l'enviament d'enllaços que porten a webs il·legals".L'empresa ha explicat a Eldiario.es que el problema ha estat solucionat. Check Point recomana tenir un doble factor d'autenticació quan s'accedeix als espais i jocs, així com que les empreses facin "controls exhaustius i periòdics de la seva infraestructura", per tal de sobreviure als canvis que viuen les noves tecnologies i les millores i perfeccions constants dels ciberatacs.