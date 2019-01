Arriba a Barcelona l'escola de dansa «Billy Elliot»

La productora SOM Produce obrirà aquest febrer a Barcelona l'acadèmia de dansa Billy Elliot, que funciona a Madrid des del 2015 i en la qual s'han format tots els nens participants en el musical homònim. Segons un comunicat aquest dimecres, en aquesta escola els nens reben classes de ballet, claqué, interpretació, cant i acrobàcies, entre d'altres disciplines.L'equip creatiu i executiu del musical és l'encarregat de prendre les audicions per a l'admissió d'alumnes, un equip integrat per David Serrano (director), Joan Miquel Pérez (director musical), Toni Espinosa (coreògraf), Carmen Márquez (directora de màrqueting ), Marcos Cambra i Juan José Rivero (productors executius).