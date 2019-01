VÍDEO Aquest és l'anunci de Gillette que rebutja la masculinitat «tòxica» i que ha revolucionat les xarxes

La marca Gillette ha encès les xarxes amb un anunci que rebutja les masculinitats "tòxiques". Es tracta de l'aportació que fa l'empresa al moviment #MeToo i que pretén denunciar les actituds masclistes que al llarg de la vida encarnen els homes i que es relacionen amb la violència, la insensibilitat i l'agressivitat sexual. "Creiem en el millor dels homes: dir el correcte, actuar de forma correcta", diu una veu en off que conclou dient que no és suficient, "perquè els nens que ho estan veient avui seran els homes de l'endemà".Un repàs àgil que posa de relleu algunes escenes on el masclisme és ràpidament identificable ha acabat amb un boicot per part d'un grup d'usuaris que, a través de les xarxes socials, critiquen la marca i s'indignen per sentir-se ofesos.