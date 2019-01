Retirats els títols honorífics al Nobel que creu que els negres són genèticament «menys intel·ligents»

El científic nord-americà James Watson , guanyador del premi Nobel de Medicina l'any 1962, ha estat desposseït dels seus títols honoraris després que reiterés uns polèmics comentaris sobre els negres i la intel·ligència, segons informa la BBC En un documental de televisió transmès el 2 de gener, l'investigador pioner dels estudis de l'ADN va fer referència a la seva opinió que els gens influeixen en el fet que hi hagi una diferència en la mitjana que aconsegueixen negres i blancs en proves d'intel·ligència o de coeficient intel·lectual.El laboratori Cold Spring Harbor , de Nova York, va assenyalar que els comentaris del científic de 90 anys són "infundats i imprudents". Watson havia fet assenyalaments similars el 2007, quan va afirmar que els africans eren menys intel·ligents que els europeus, però posteriorment es va disculpar.El 2007, el científic va dir al diari britànic The Times que era "pessimista respecte al futur d'Àfrica", perquè "totes les nostres polítiques socials estan basades en el fet que la seva intel·ligència és la mateixa que la dels blancs, quan totes les proves indiquen que en realitat no és així". Watson va dir que encara que esperava que tothom fos igual, "la gent que ha hagut de tractar amb treballadors negres troba que això no és veritat".Després dels seus comentaris d'aleshores, el laboratori el va suspendre. El científic va perdre la feina com a rector al laboratori i va ser destituït de les seves funcions administratives. Però després d'escriure una disculpa, va retenir els seus títols honoraris com a rector emèrit, professor emèrit i membre honorari.No obstant això, després de les declaracions ofertes al programa de televisió American Masters: Decoding Watson , ja aquest any, la institució ho ha despullat de tots els títols. Watson li va dir a PBS, la cadena pública nord-americana, que la seva visió no havia canviat. "Les declaracions del doctor Watson són reprensibles i no tenen suport científic", va indicar el laboratori en un comunicat. Les seves paraules, deien, venien a revertir les disculpes del passat.