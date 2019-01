VÍDEO Dani Rovira comparteix el brutal atropellament que va patir en bicicleta

David Rovira ha compartit les esfereïdores imatges de l'atropellament que va patir a França amb dos companys mentre gravaven el documental Todos los caminos . Els tres ciclistes són envestits per darrere per un cotxe.En el brutal vídeo es veu perfectament la seqüència. Segons han explicat els mateixos afectats a través de les xarxes socials, el conductor del cotxe hauria perdut de vista la carretera per estar amb el mòbil. "Estem aquí, perquè no ens tocava marxar", reflexiona l'humorista en la publicació que adjunta el vídeo.La pel·lícula documental Todos los caminos, que ha estat premiada en diversos festivals i està nomenada a 11 candidatures dels Premis Goya, pretén donar visibilitat a la síndrome de Rett, una malaltia considerada "estranya". Un grup de quatre ciclistes, entre els quals hi ha Dani Rovira i el pare d'una nena petita que pateix la malaltia, emprenen un viatge en bicicleta de més de 1.500 quilòmetres de Barcelona a Roma. L'objectiu és donar visibilitat a la síndrome i fer arribar el cas al Papa Francesc.Tot seguit podeu veure el tràiler oficial del projecte.