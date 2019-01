Laura Rosel ja té feina. Presentarà les nits i especials i temàtiques que faci TV3, segons ha avançat l'Ara Després del seu polèmic acomiadament del Preguntes freqüents la setmana passada, Rosel continuarà col·laborant amb TV3 i el seu retorn podria ser el 8 de març, amb un monogràfic sobre el Dia de la Dona. La proposta, sempre segons el diari, encara no està signada, però existeix la predisposició tant de la cadena com de la periodista.Segons ha pogut confirmar, TV3 no vol perdre la figura de Rosel i es treballa per trobar algun espai informatiu fix en els propers mesos en què la periodista sigui la cara visible. Ara, amb les nits temàtiques, la direcció de la cadena vol tenir un gest amb qui durant un any ha presentat un dels programes de referència de la cadena, amb molt bones audiències i el suport majoritari dels espectadors.Ja sense Laura Rosel al capdavant, Cristina Puig es va estrenar dissabte al capdavant del programa líder de la nit a TV3, marcat per la polèmica amb Josep Bou, candidat del PP a Barcelona. El FAQS va mantenir el liderat, tot i que va rebaixar dos punts l'audiència mitjana del programa durant l'any passat. El programa, tal com va explicar Puig en una entrevista a aquest diari, manté l'essència que l'ha fet triomfar -tant amb Ricard Ustrell, primer, com amb Laura Rosel, després. Un dels arguments per justificar l'acomiadament de Rosel és que el programa vol virar cap a un format més d'entreteniment, sempre mantenint com a eix central l'actualitat política. "Al FAQS no farem un magazín de faràndula com el", va deixar clar dissabte en aquest diari la nova presentadora.